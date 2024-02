Jovem esquizofrénico ameaça e rouba mãe em Ponte de Sor

Um doente esquizofrénico, de 26 anos, está a fazer a vida muito difícil à família, que mora no concelho de Ponte de Sor e pede que ele seja internado com urgência. “Rouba-me, chama-me tudo, tenta bater-me, mexe em tudo à procura de dinheiro. Já me roubou o carro, a mota, pede dinheiro e tenho que lhe dar”, conta a mãe, Sofia Salgueiro. Quando a GNR é chamada, “ele já está calmo e nem parece o mesmo”. A GNR confirma que nunca o apanhou em flagrante. A família lamenta que o Hospital de Portalegre, onde agora está em

tratamento, não opte pelo internamento compulsivo. O hospital não respondeu ao CM.