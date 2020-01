Jovem guarda-redes morre após contrair gripe

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Énio Abreu, guarda-redes de 20 anos da equipa sénior do Paço de Arcos, morreu esta quarta-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira, onde estava internado há um mês.Énio começou por ter sintomas de gripe, que terá evoluído para uma pneumonia, mas acabou por morrer com uma infeção generalizada.< br />