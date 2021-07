Um jovem foi impedido de se candidatar ao ensino superior por estar em isolamento profilático durante a prova de acesso. O aluno, do ensino profissional, tinha testado positivo à Covid dias antes da prova e ficou, por isso, impedido de ir ao Instituto Politécnico do Porto no dia da realização do exame.



Gonçalo Azevedo queria entrar num curso de Engenharia, mas não conseguiu, segundo avança a Sic Notícias.