Jovem internada teve uma festa surpresa em Matosinhos

Rita tem uma paralisia cerebral grave. Está internada na associação Kastelo, uma unidade de Cuidados Pediátricos em São Mamede Infesta, Matosinhos, e esta terça-feira, dia em que fez 17 anos, teve uma festa surpresa. Foi organizada pelo grupo de voluntários ‘Para o bem de todos, o melhor de cada um’."Recebemos um pedido da mãe da Ritinha e decidimos agir. Trouxemos fraldas, toalhitas, compressas e mais coisas que a Ritinha precisa, bem como alguns miminhos. Quisemos tornar este dia diferente", disse Ilídia Magalhães, uma das voluntárias.O grupo cantou os parabéns à menor, um momento que emocionou a mãe. "Há mais de um mês que não via a minha filha por causa do vírus. Estou a transbordar de alegria com este gesto", disse Maria Santos.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24