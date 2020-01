Jovem paralisado pede ajuda para voltar de Espanha para casa

Um jovem de 21 anos, de Peniche, que está paralisado devido a um acidente de viação que sofreu em Espanha, vai continuar a recuperação no domicílio, para onde regressará esta sexta-feira.São precisas obras de adaptação na casa dos pais de Ricardo Alves para eliminar as barreiras arquitetónicas da habitação e a família lamenta o arrastar do processo nas seguradoras para conseguir a verba necessária."Está a fazer dois anos e queríamos que as seguradoras assumissem as obras na casa para ter o Ricardo, porque é opinião dos médicos que ele melhora muito mais aqui do ponto de vista emocional", manifestou o pai, Augusto Veríssimo.