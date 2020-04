Jovem residente em internato feminino de Portalegre foge e regressa infetada com coronavírus

Foi detetado o primeiro caso de coronavírus em Portalegre.Trata-se de uma jovem, residente na Casa de Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, que esteve em fuga, tendo posteriormente regressado já infetada com a Covid-19.A rapariga não tinha autorização para sair, mas acabou por se evadir da instituição. Ao regressar ao internato feminino, apresentava alguns sintomas para a doença. O teste ao coronavírus deu positivo e neste momento está a ser rastreado o percurso da jovem fora da instituição, de forma a saber onde e com quem esteve.A instituição ativou o plano de contingência depois da fugitiva ter regressado.As funcionárias e restantes colegas vão ser igualmente testadas, uma vez que há uma grande concentração de pessoas no espaço.