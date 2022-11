Termina este domingo em Oeiras a Jornada Diocesana da Juventude Lisboa 2022, com mais de três mil jovens. É uma preparação para a Jornada Mundial, que decorrerá de 1 a 6 de agosto de 2023 em Lisboa.



Tal como vai acontecer na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o evento conta com confessionários ao ar livre, no Parque do Perdão, onde os jovens podem confessar-se aos sacerdotes: numa estrutura simples, com duas cadeiras em local recatado.









