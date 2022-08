Os mais de 1,5 milhões de jovens esperados na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, agendada para 1 a 6 de agosto do próximo ano, vão gastar com o evento perto de 400 milhões de euros.



Os cálculos da organização, com base em iniciativas anteriores, é que cada jovem despenda, em média, em viagens, alojamento e alimentação, uma verba próxima dos 260 euros.









Ver comentários