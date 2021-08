Reabre entre quinta-feira e sábado o autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 para jovens entre os 12 e os 17 anos, anunciou esta segunda-feira a ‘task force’. A inoculação destes adolescentes vai decorrer no último fim de semana de agosto, dias 28 e 29. O autoagendamento é feito no site www.covid19.min-saude.pt.









Para que estes jovens entre os 12 e os 17 anos possam agendar a vacinação, fica suspenso, entre os dias 19 e 21, o autoagendamento para utentes com 18 anos ou mais, que é retomado dia 22.

De lembrar que no último fim de semana, dedicado à vacinação entre os 16 e os 17 anos, 105 mil jovens foram inoculados, o que representa 80% do total, segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales. “Foi uma grande lição de maturidade”, afirmou o governante, desejando que o exemplo se “transmita agora também para as faixas mais jovens”. De salientar ainda que 159 mil jovens dos 12 aos 15 já agendaram vacina para os fins de semana de 21 e 22, e 28 e 29 de agosto. As segundas doses das imunizações serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro. Novo ano letivo tem início entre 14 e 17 de setembro.



Menores transmontanos só esta semana

Dezenas de jovens transmontanos com 16 e 17 anos não foram vacinados no fim de semana. “É triste e frustrante viver no Interior”, lamenta José Gonçalves, que marcou vacina para a filha mas encontrou o centro de vacinação de Miranda do Douro fechado. A ‘task force’ diz que, “tendo em conta o reduzido número de utentes”, não se realizou um “dia dedicado”, frisando que os jovens estão a ser vacinados esta semana em ‘casa aberta’.