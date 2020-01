Jovens investigadores do Porto selecionados para programa da Agência Espacial Europeia

Uma equipa de jovens investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) foi selecionada para um programa da Agência Espacial Europeia (ESA) e vai "avaliar o efeito da hipergravidade na permeabilidade do intestino", revelou uma das responsáveis.

"Vamos avaliar diferentes gravidades e comparar com o controlo (resultados obtidos no dia-a-dia) para perceber se há diferenças na absorção intestinal", afirmou Helena Macedo, uma das quatro jovens de doutoramento que integra agora o programa "Spin Your Thesis!" da Academia da ESA.

Em declarações à Lusa, a jovem explicou que o objetivo da equipa, intitulada 'Artemis', passa por testar o efeito da hipergravidade na absorção de dois fármacos, um para o tratamento de diabetes e outro anticancerígeno.

"Vamos utilizar estes fármacos dentro de nanopartículas para perceber até que ponto é que, aplicando hipergravidade os fármacos, passarão melhor ou pior pelo intestino. Apesar de não existir literatura sobre o efeito da hipergravidade no epitélio intestinal, acreditamos que serão melhor absorvidos", referiu.

De acordo com Helena Macedo, a equipa vai recorrer a modelos 'in vitro' que "mimetizam o epitélio intestinal" para testar as nanopartículas que tem vindo a desenvolver e assim, perceber a influência da gravidade na absorção, sendo que os testes vão ser realizados na Centrífuga de Grande Diâmetro (LDC) que "simula a força gravitacional até valores 20 vezes superiores aos experimentados na superfície da Terra".

À Lusa, a jovem avançou que ainda durante este mês a equipa se vai deslocar até ao Centro Europeu de Educação e Segurança Espacial (ESEC), na Bélgica para realizar alguns workshops, sendo que os testes na centrífuga deverão ocorrer em setembro, no Centro Europeu de Investigação e Tecnologia Espaciais (ESTEC), na Holanda.

"Apesar de já existirem centrífugas para certos tratamentos, não vamos conseguir submeter as pessoas à gravidade. No fundo, isto é mais uma prova de conceito para quem sabe, um dia mais tarde podermos, nós ou outros investigadores, perceber como é que estes testes podem ser aplicados à clínica", concluiu.

O programa "Spin Your Thesis!" da Academia da Agência Espacial Europeia visa proporcionar aos alunos de mestrado e doutoramento a oportunidade de projetarem e testarem as suas experiências de hipergravidade na Centrífuga de Grande Diâmetro.