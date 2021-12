O movimento Greve Climática Estudante reivindica mais investimento nos transportes públicos, para reforço da oferta e uso gratuito. O objetivo é travar as alterações climáticas, combate que levou este domingo perto de 50 jovens a uma ação de protesto em Lisboa.









A marcha, inicialmente prevista entre o Jardim do Príncipe Real e o Cais do Sodré, acabou por ficar limitada aos 400 metros que separam o local da partida e o Miradouro de São Pedro de Alcântara, devido ao reduzido número de participantes.

“A fraca participação pode ser explicada por limitações na divulgação da iniciativa e por muitas pessoas recearem estar presentes devido ao aumento dos novos casos de Covid-19”, explicou Bianca Castro, membro do movimento que organizou o protesto. A estudante, de 20 anos, salientou, no entanto, que “as pessoas estão atentas e há uma grande participação em debates online”.





Os manifestantes empunhavam faixas com frases como “transportes públicos gratuitos para todos” ou “justiça social = justiça climática". Às palavras de ordem, como “mobilidade não tem preço, quero o Mundo que mereço”, os automobilistas buzinavam, em longas filas, descontentes com o corte do trânsito na rua D. Pedro V.