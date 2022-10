Foi num misto de nervos, emoção e alegria que as jovens estudantes portuguesas Maria de Assis Libório e Diana Lourenço Gonçalves assinalaram, este domingo, com o Papa Francisco, no decorrer da recitação do ‘Angelus’, na Praça de S. Pedro, em Roma, o arranque das inscrições dos peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza de 1 a 6 de agosto de 2023, em Lisboa.









