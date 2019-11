Sabia que os jovens que sofrem de anemia têm menor rendimento escolar?

Menor rendimento escolar, cansaço, fadiga, insónias, irritabilidade e palidez podem ser consequências de anemia - uma doença que se caracteriza pela diminuição de glóbulos vermelhos no sangue e cuja causa mais frequente é a falta de ferro."A carência de ferro atinge entre 15 a 20 por cento dos adolescentes, sendo mais comum nas raparigas devido ao período menstrual. Os mitos da alimentação e a história dos modelos excessivamente magros exercem alguma influência nos jovens que acabam por fazer uma alimentação que não é a mais adequada.Nestas idades há também um crescimento muito acelerado, logo, é preciso mais hemoglobina. Se não for ingerida a quantidade necessária de ferro, o jovem pode então vir a sofrer de anemia", alerta o pediatra Lino Rosado, médico na Clínica Roma, em Lisboa.Os especialistas aconselham que se adote uma dieta rica em ferro e, para isso, deve incluir alimentos como carnes vermelhas, ovos e frutos secos. Por outro lado, a fibra existente em alguns vegetais diminui a absorção do ferro, tal como acontece com o cálcio presente no leite.O diagnóstico da anemia é feito através do historial clínico do paciente, da observação médica e ainda de alguns exames, como análises ao sangue."Andava sempre muito desatenta às aulas, rabugenta. Dormia o dia todo se fosse preciso, estava sempre exausta", relembra Madalena Évora, de 17 anos. A estudante que vive em Lisboa foi diagnosticada com ferropénia, ou seja, falta de ferro, embora ainda não estivesse num estado de anemia.Madalena passou a comer mais carne vermelha, que ingeria pouco, e foi medicada. "Passei a ficar mais ativa em pouco tempo", afirma.Trata-se com a administração de ferro, através de medicamentos. São tomados todos os dias, até que a correção seja feita. Em média, o tratamento demora entre três a quatro meses.- Os vegetarianos ou vegans têm mais problemas?- São pessoas mais propensas a ter anemia por falta de ferro. Os vegetais têm menos absorção de ferro.- Que conselhos deixa?- Este é já um problema grave de saúde pública. É preciso estar alerta. As famílias devem falar com os adolescentes, ouvi-los e verificar como é o comportamento e a alimentação.