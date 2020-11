Jovens recebem símbolos do Papa

Uma dezena de jovens portugueses de vários pontos do País recebem hoje no Vaticano, numa missa presidida pelo papa Francisco, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, que foram adiadas de 2022 para 2023 devido à pandemia.





A delegação portuguesa, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai receber a Cruz Peregrina, com 3,8 metros de altura, bem como a réplica do ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços. “É o pontapé de saída para a organização de Lisboa”, disse à Lusa o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa. Quando chegarem a Portugal, estes símbolos do maior evento organizado pela Igreja Católica ficarão na Sé de Lisboa. Até agora, estavam no Panamá, palco da última JMJ, em 2019.