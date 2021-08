No primeiro dia em que os bares e restaurantes foram autorizados a fechar mais tarde, marcando uma de três fases de alívio das restrições impostas pela pandemia da Covid, muitas pessoas saíram às ruas do Bairro Alto, em Lisboa, para conviverem.



Muitos dos presentes consumiam álcool e não cumpriam as normas de segurança, nomeadamente o uso de máscara de proteção.

Ver comentários