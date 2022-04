Jovens têm bons conhecimentos sobre sexualidade, mas não de contracetivos e doenças

A maioria dos jovens tem bons conhecimentos sobre a generalidade dos temas relacionados com sexualidade, mas falham em relação a métodos contracetivos e doenças sexualmente transmissíveis apesar de serem dois dos temas mais tratados na escola.

As conclusões fazem parte da segunda edição do estudo "Jovens e educação sexual: conhecimentos, fontes e recursos" que, passados mais de 10 anos desde a primeira edição, em 2008, voltou a avaliar o impacto da escola e de outras fontes no conhecimento dos jovens.

Entre os 2.319 alunos do 10.º e 12.º anos de escolaridade que responderam ao inquérito conduzido entre fevereiro e junho de 2021, a maioria mostrou ter um nível de conhecimento bom ou muito bom sobre temas relacionados com a sexualidade (71,6%) e melhor ainda sobre sexualidade e sentimentos (84,6%).