Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens universitários premiados por projetos solidários

Vencedores arrecadaram 10 mil euros em prémios na 3º edição do Prémio Voluntariado Universitário – Santander Universidades.

Por Miguel Balança | 08:13

A 3º edição do Prémio Voluntariado Universitário – Santander Universidades agraciou esta quarta-feira quatro projetos solidários: Amal Soap, criado por alunos da Universidade Nova de Lisboa ; 8-i, desenvolvido por alunos do Instituto Politécnico de Portalegre; ‘O Meu Lugar no Mundo’, iniciativa conjunta da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e da Católica Porto; com o melhor vídeo de apresentação, foi ainda distinguido o projeto ‘Nasa’, responsabilidade do Núcleo de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.



No total, os projetos galardoados arrecadaram 10 mil euros. Presentes na cerimónia de entrega das distinções, os seis projetos vencidos na final da iniciativa promovida pelo Banco Santander Totta foram agraciados com menções honrosas.



Este ano, e pela primeira vez, foram premiadas as Instituições de Ensino Superior (IES) com o maior número de candidaturas - distinguidas pelo seu envolvimento com a comunidade, a Universidade do Porto e a congénere de Trás-os-Montes e Alto Douro saíram vencedoras.



O concurso atraiu 57 candidaturas, mobilizadas em 16 distritos do País por 2228 voluntários nas mais distintas causas. Mais de 36 mil beneficiários sentiram o impacto positivo da ação dos estudantes.



Amal Soap vende sabonetes sírios

Inspirado na indústria centenária de Aleppo, este "negócio social autossustentável" de venda de sabonetes distingue-se por integrar três refugiadas sírias. A certificação é obstáculo à comercialização.



Oito horas extra por uma causa solidária

Adaptação do conceito que apela a 8 horas de trabalho extra por uma boa causa, o 8-i desenvolve em Portalegre estratégias de comunicação e design profissional junto de instituições de apoio social.



O meu lugar no mundo no Bonfim

Esta quarta-feira galardoado, o projeto O Meu Lugar no Mundo apoia o estudo de crianças e jovens em situações de vulnerabilidade económica e social da freguesia do Bonfim, no Porto. Foi criado em 2016.



Mais de 80 alunos em ações sociais

O Nasa, Núcleo de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, move mais de 80 voluntários nas mais variadas áreas de intervenção social.