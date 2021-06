Voluntários da ‘Cascais Jovem’, na casa dos 18 anos, foram vacinados contra a Covid-19. Apesar de não constarem do grupo prioritário, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo garante ao Correio da Manhã que as normas foram cumpridas.



“A vacinação ocorreu por terem faltado utentes no fim do dia e por a validade da vacina (Pfizer) após diluição (6 horas) estar a terminar, não dando margem para convocar utentes”, refere.