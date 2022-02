Judeus ligados a Portugal negoceiam fim da guerra

Estão dos dois lados da barricada e podem ter um papel determinante para o fim da invasão russa, que Israel já condenou. Roman Abramovich envolveu-se nas negociações para o cessar fogo na Ucrânia, a pedido do também judeu Zelensky. Mas o multimilionário russo e sefardita, de quem a obtenção da nacionalidade portuguesa está a ser investigada pelo Ministério Público, não é o único com ligações à comunidade israelita em Portugal, apurou o CM.

"Nossos irmãos de fé envolvidos nas negociações são muitos para além dele: os nossos colegas da B'nai B'rith International, o presidente da Ucrânia (que é judeu), a comunidade judaica da Ucrânia (onde temos muitos amigos e parceiros há muitos anos), a comunidade judaica de Moscovo, que é uma das mais fortes do mundo, presidida por rabinos do Movimento Chabad Lubavich mundial, com sede em Nova Iorque", avançou ao CM fonte da Comunidade Israelita do Porto (CIP).

A B'nai B'rith International, "organização de direitos humanos mais antiga do Mundo, com assento na ONU", é parceira da CIP no Museu Judaico do Porto, espaço que, frisa a representação israelita na Invicta, não foi financiado por Abramovich. Sobre o russo, próximo de Putin, disse que este é "um membro benemérito no seio do povo judeu, ao redor da Terra, em todos os continentes".

Em relação à naturalização do multimilionário, que no fim de semana cedeu o controlo do Chelsea à administração da fundação do clube inglês, a CIP referiu que a "PGR [Procuradoria Geral da República] já há muito tem o processo de certificação, que cumpre a lei aplicável e cuja conclusão vai deixar expostos os velhos mitos antissemitas e as teorias da conspiração milenares".

"A família materna de Abramovich é ucraniana, como a paterna era lituana antes de ser raptada e levada para a Sibéria, onde o avô morreu num gulag", explicou ao CM, sublinhando que "1 milhão de russos e ucranianos são judeus israelitas" e que o russo "é um dos idiomas mais falados em Israel".