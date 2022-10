Carlos Alexandre ameaça deixar o Tribunal Central e já submeteu o seu currículo ao novo concurso para juiz desembargador. Pode ser o ‘bater com a porta’ do magistrado que prendeu as principais figuras da banca, da política e até do futebol, como José Sócrates, Ricardo Salgado ou Luís Filipe Vieira, numa altura em que já mostrava cansaço e desilusão com o novo figurino do Tribunal Central.Foi extinto o antigo ‘Ticão’, que partilhava com Ivo Rosa, e ambos foram transferidos para o Tribunal de Instrução Criminal e analisam agora casos complexos, a par da pequena criminalidade. Carlos Alexandre, que durante anos recusou a promoção a juiz desembargador, embora já há muito que preencha todos os requisitos, pode agora ‘ter deitado a toalha ao chão’. Sente que já não faz a diferença no combate ao crime mais complexo e deve aceitar a promoção que o levará a ganhar mais, mas o retirará da primeira decisão no combate a essa mesma criminalidade.