O juiz Orlando Nascimento, que já foi castigado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), quer chegar ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e vai apresentar o seu currículo no dia 15 ao ‘examinador’ Sousa Lameira, vice-presidente do CSM, no âmbito do 17.º concurso de acesso ao STJ. Caso seja ‘aprovado’, não poderá tomar posse do cargo, enquanto não ficar decidido a ação que o desembargador intentou contra o CSM, que “ainda corre termos no Supremo Tribunal de Justiça”, adiantou ao CM fonte oficial do órgão de disciplina e gestão dos juízes.









Ver comentários