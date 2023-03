O Tribunal de Lisboa anuncia, na quinta-feira, se Armando Vara volta à cadeia. O antigo ministro saiu da prisão, em outubro de 2021, após cumprir dois anos e nove meses no âmbito caso ‘Face Oculta’. Em julho de 2021, viu o tribunal aplicar-lhe dois anos de cadeia por branqueamento de capitais no processo ‘Marquês’.O Ministério Público propôs cinco anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, restando assim mais dois anos e seis meses de prisão. A defesa de Vara contesta a posição do MP e diz que o cúmulo jurídico proposto é “inaceitável”.