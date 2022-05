Juiz decide esta sexta-feira se padre de Viseu acusado de abusos a menor vai a julgamento

É esta sexta-feira que o juiz de instrução do Tribunal de Viseu decide se o o caso que envolve o padre Luís Miguel Costa, de 46 anos, acusado de querer relacionar-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, segue ou não para julgamento.Caso a decisão seja de não pronúncia, o Ministério Público (MP) ainda pode recorrer. Durante o debate instrutório, o padre contou a sua versão dos factos ocorridos a 27 de março no ano passado, numa adega em São João de Lourosa.Afastado desde agosto do ano passado de todos os serviços ligados à Igreja, está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e aliciamento de menores para fins sexuais.