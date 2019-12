Juiz deixa cadela Kiara ficar com a dona

O juiz do Tribunal de Família e Menores de Mafra decidiu atribuir a custódia de Kiara, de 7 anos, que estava a ser disputada por um ex-casal de namorados, à dona. Depois da entrada em vigor da nova lei dos animais de companhia, esta é a primeira vez que a tutela de uma cadela é julgada num tribunal de família e menores.O juiz, Joaquim Manuel da Silva, entendeu que a atitude da mulher de ficar com a Kiara, quando o casal se separou, em 2014, "é o único elemento diferenciador". A dona agiu "sempre de total interesse e dedicação", pode ler-se na sentença, consultada peloO juiz considerou que a partilha de Kiara"nem sequer é boa para o animal, muito principalmente para os sistemas familiares de cada um, que são gravemente afetados, pela necessidade de contato permanente".Para além das testemunhas, até Kiara, a cadela, foi chamada ao tribunal para realizar perícias comportamentais, afim de averiguar a reação do animal.O tribunal entendeu que o "bem-estar da cadela será sempre bom com qualquer um" dos donos, que demonstraram "competências e qualidades necessárias para cuidar da Kiara".