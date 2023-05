“Temos um juiz a olhar para o dedo de uma funcionária e um procurador a olhar para o juiz a ver se ele olhou da maneira certa. Não podemos matar uma boa ideia com uma execução que acaba por redundar em atos inúteis. São centenas de horas desperdiçadas por ano”, afirmou esta sexta-feira aoManuel Soares, líder dos juízes, no segundo dia da entrada em vigor das novas regras do sorteio eletrónico dos processos judiciais.“Imagine que um juiz está a fazer um interrogatório de um preso ou um julgamento sumário e telefonam de uma comarca a 70 quilómetros porque entrou um processo urgente. O juiz e o procurador interrompem o que estão a fazer para se sentarem num computador a ver um funcionário carregar num botão”, continuou o juiz. Há mais de dez anos que Manuela Martins faz a distribuição de processos na Comarca de Cascais. Ato que sempre fez sozinha. Agora, juiz e procurador têm de estar na sala.