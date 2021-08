Juiz negacionista faz queixa de Marcelo e Costa na Procuradoria-Geral da República

Iniciativa, acompanhada esta quarta-feira por centenas de apoiantes, visa em particular o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.



Rui Fonseca e Castro, o polémico juiz que nega a existência de uma pandemia e recusa o uso de máscara, entregou na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Lisboa, uma denúncia “por crimes contra a humanidade”.Iniciativa, acompanhada esta quarta-feira por centenas de apoiantes, visa em particular o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

De recordar que o magistrado foi suspenso das suas funções devido à defesa de teorias negacionistas da atual pandemia e ao apelo público que fez para o incumprimento das medidas de desconfinamento ou do uso de máscara. Entretanto, no próximo dia 7, Rui Fonseca e Castro vai ser ouvido em audiência pública (a seu pedido) pelo Conselho Superior de Magistratura no âmbito do processo que este órgão lhe instaurou.