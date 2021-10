A poucas semanas de se jubilar, o juiz desembargador Pedro Mourão vê o Conselho Superior da Magistratura arquivar o processo que foi aberto na sequência de uma notícia, em que se dava conta de que o magistrado vivia numa casa sem licença que teria sido arrestada pelo BPN.Mais de um ano e meio depois do caso ser conhecido, e de forma unânime, os juízes dizem que “a conduta do magistrado, fora do exercício de funções, não exerceu gravidade suficiente para integrar infração disciplinar”.