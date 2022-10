Juiz refuta incompetência para continuar com a instrução do processo

O juiz Pedro Santos Correia, que substituiu Ivo Rosa à frente da instrução do processo BES/GES, recusou segunda-feira declarar-se incompetente para prosseguir com esta fase, face a um requerimento apresentado por 10 arguidos e um assistente.

Na primeira sessão de instrução conduzida pelo magistrado, Pedro Santos Correia foi confrontado com vários requerimentos que apontavam a ilegalidade das decisões do Conselho Superior da Magistratura (CSM) que levaram à substituição do juiz de instrução do caso BES/GES e a falta de requisitos para ocupar o posto de juiz 2 no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), além do adiamento das diligências que estão marcadas para esta semana.

"Não colhe, salvo o devido respeito, o entendimento de que o magistrado judicial subscritor deveria declarar-se incompetente para a tramitação dos presentes autos por falta de preenchimento dos requisitos legais para o efeito, o que apenas uma leitura parcial do regime legal a respeito permitiria concluir", pode ler-se no despacho a que a Lusa teve acesso.