Rui Fonseca e Castro, o juiz que ficou conhecido pelas iniciativas anti-confinamento, reuniu-se esta tarde de domingo, junto ao Castelo de Santa Maria da Feira, com cerca de 100 apoiantes.A PSP da Feira foi chamada ao local. A autoridade identificou cerca 10 pessoas por não cumprirem com as regras de combate ao contágio da Covid-19.Os apoiantes não cumpriram com a regra do distanciamento social e de uso de máscara.