Juízes do Constitucional demoraram dois anos a iniciar debate sobre lei dos metadados

A Provedora da Justiça pediu aos juízes do Tribunal Constitucional (TC) para decretarem a inconstitucionalidade de três normas da leis dos metadados no final de agosto de 2019, revela o jornal Público na edição desta sexta-feira.A discussão começou em novembro de 2021 e só em abril deste ano é que foi aprovada.O TC revelou no passado dia 13 de maio que recusou o requerimento da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre a nulidade do processo dos metadados, confirmando o polémico acórdão.Em causa, defende o Tribunal Constitucional, está a falta de legitimidade processual e constitucional da PGR.Em comunicado, o Tribunal Constitucional "considerou serem manifestamente improcedentes os argumentos invocados pela requerente".O primeiro-ministro, António Costa, anunciou já que o Governo vai apresentar ainda esta sessão legislativa uma proposta de lei para alterar a lei dos metadados, respondendo à recente declaração de inconstitucionalidade.