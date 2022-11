Julgamento de Duarte Lima adiado: defesa quer afastar juíza

O julgamento de Duarte Lima pelo homicídio de Rosalinda Ribeiro foi adiado, pela terceira vez, esta quarta-feira, uma vez que a defesa do arguido avançou com um incidente de recusa contra a magistrada do tribunal de Sintra.A situação terá que ser agora decidida pelo tribunal de relação de Lisboa, mas enquanto isso não acontece o julgamento fica adiado sem data para se iniciar.sabe que a defesa de Duarte alega que a magistrada não é imparcial, por já ter feito considerações condenatóriasPara hoje estava prevista a inquirição, por videoconferência, de Aurílio Nascimento, comissário da polícia civil do Rio de Janeiro, que liderou a investigação de Duarte Lima no Brasil e que aentrevistou na segunda-feira.