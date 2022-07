Desde 2013, quando se registou uma onda de calor nos meses de junho e julho, que não havia um mês de julho tão mortífero como o atual. Entre dias 1 e 9 (sábado), morreram em Portugal 2847 pessoas (126 de Covid-19). Ou seja, houve 2721 óbitos não Covid.



É preciso recuar até 2013 para se verificar mais mortes no mesmo período: 3281, de acordo com os dados disponíveis no portal da Vigilância da Mortalidade.









