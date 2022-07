Julho pode ter mais de 11 mil óbitos e ser um dos mais mortíferos de sempre no País

O mês de julho pode ser um dos mais mortíferos de sempre em Portugal, com mais de 11 mil óbitos. Entre os dias 1 e 18 morreram no nosso país 6389 pessoas (média diária de 355 mortes), segundo o Portal da Vigilância da Mortalidade.A manter-se esta média, o atual mês deverá atingir os 11 005 óbitos, muito acima dos 8815 de julho de 2021 e dos 10 425 de 2020. A contribuir para o aumento da mortalidade está a onda de calor que se regista praticamente desde o início do mês em várias regiões do País.Segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal registou um excesso de mortalidade entre 7 e 18 de julho correspondente a 1063 mortes, atribuídas às temperaturas extremas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os primeiros 17 dias de julho foram os mais quentes deste século, com uma temperatura média do ar de 25,7 ºC. No dia 13, a temperatura média máxima foi de 40 graus.Esta terça-feira, no parlamento, o presidente do Instituto Ricardo Jorge, Fernando Almeida, defendeu que se deve evitar falar de excesso de mortalidade comparando apenas números e alertou que é impossível fazer uma análise séria e cientificamente consistente em dois ou três meses.