Junta de Braga mantém iluminações de natal por falta de luz pública

O edifício da Junta de S. Victor, em Braga, vai continuar com as iluminações de natal ligadas, num "protesto simbólico" que durará até que a EDP arranje as "várias" luminárias fundidas da freguesia, anunciou esta quinta-feira o executivo.

Em nota publicada na sua página de Facebook, a junta refere que, em causa está, sobretudo, a rua de S. Victor, cujas luminárias "estão desligadas há mais de três meses".

"Durante este período, o sentimento de insegurança na população tem crescido, corroborado pelas várias tentativas de assalto aos estabelecimentos da rua de S. Victor", descreve.

A junta diz que já reportou por várias vezes o caso à EDP, considerando "absolutamente inadmissível" que a empresa não diligencie a resolução do problema, "devolvendo a segurança à rua e à população".

"Oficiosamente, a resposta que obtivemos foi que não há material de substituição das luminárias led. Não é admissível ter-se trocado as luminárias antigas para tecnologia led e não haver material de substituição para repor o material desgastado. A população não merece este desprezo por parte da EDP", sublinha a Junta de S. Victor.

Por considerar esgotadas as vias oficiais de comunicação das ocorrências e por já ter passado "demasiado tempo" para a resolução dos problemas identificados, a junta garante que apenas desligará as luzes da decoração de Natal quando a EDP" se dignar a repor a luz e a segurança" na Rua de S. Victor.

"São três inadmissíveis meses às escuras", remata a nota.