Junta de Freguesia de Santa Maria Maior opõe-se a filmagens noturnas da Netflix

O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior manifesta a sua apreensão e oposição face à possibilidade de ocupação abusiva do espaço público prevista num plano de filmagens noturnas apresentado pela produtora Ready to Shoot, numa produção para a Netflix, pelo impacto negativo que estas filmagens – oito noites seguidas e dois dias – causarão na qualidade de vida, no direito ao descanso e tranquilidade e no direito à mobilidade dos moradores das zonas contempladas", pode ler-se.O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, já mostrou a sua satisfação pela produção, o que também é alvo de críticas por parte da Junta de Freguesia. "Lamentamos que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng.º Carlos Moedas, tenha já manifestado o seu entusiasmo pela sua realização, sem primeiro conhecer a opinião ou parecer da Junta de Freguesia", acrescentou.