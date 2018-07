Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Júpiter ganha mais doze luas na órbita

Planeta é o maior do Sistema Solar e totaliza agora 79 satélites.

Por Francisca Genésio | 08:30

Além de ser o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter é também o campeão entre os planetas por ter o maior número de luas. O pódio foi agora reforçado, depois de um grupo de cientistas americanos terem descoberto mais 12 luas na órbita de Júpiter. No total, o planeta tem agora 79 satélites.



Segundo Scott Sheppard, um dos cientistas, nove das novas luas foram descobertas a cerca de 25 milhões de quilómetros de distância de Júpiter e movem–se no sentido contrário da órbita.



Os astrónomos acreditam que estes satélites são o resultado de colisões com outros corpos celestes, levando cada um cerca de dois anos a completar a órbita. Outras duas luas pertencem a um grupo mais próximo que orbita no sentido da rotação.



Os investigadores acreditam que deverão ter pertencido a uma lua maior que se partiu, demorando cerca de um ano a dar a volta ao planeta.



Uma outra lua tem uma trajetória "excêntrica": cruza a das luas que orbitam ao contrário da rotação. As luas já tinham sido vistas pela primeira vez em março do ano passado, por astrónomos do Instituto para a Ciência de Carnegie, em Washington, nos Estados Unidos da América.



A descoberta oficial foi feita por acaso, quando os cientistas estavam a observar o espaço, para lá de Plutão, procurando o planeta X ou planeta Nove, que suspeitam existir nos confins do Sistema Solar.