A Associação dos Juristas Católicos apelou ao Presidente da República para pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade da legalização da eutanásia e do suicídio assistido ao Tribunal Constitucional, considerando que a lei “viola claramente os mais basilares princípios constitucionais”.A associação justifica a sua posição com o artigo 1º da Constituição da República que elege como valor supremo a respeitar a dignidade da pessoa humana, “e essa dignidade é um valor que resulta só do facto de se ser pessoa humana, sem mais”.