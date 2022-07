Os deputados aprovaram esta quarta-feira a proposta de lei do Governo que altera o regime de impedimentos dos juízes, limitando os atos que geravam situações de impedimentos. A proposta, aprovada por PS, IL e Chega, e com a abstenção de PSD, BE e PCP, surgiu após as críticas feitas pela magistratura com a entrada em vigor do novo regime, que impossibilitava um juiz de participar num processo penal por ter praticado atos em momentos anteriores do mesmo processo.









