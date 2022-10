O Ministério da Justiça vai arrecadar com taxas, multas e outras penalidades, no próximo ano, 835,8 milhões de euros. É um aumento de 43 milhões de euros, correspondentes a um crescimento de 5,4%, face aos 792,8 milhões de euros previstos para este ano.



Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023, cerca de 50% dessa receita tem origem na cobrança dos vários emolumentos nos registos e notariado, em que são tratados serviços como o cartão de cidadão, passaporte, nacionalidade, e feitos os registos civil e predial.









