Justiça garante confiar no sorteio dos juízes

Secretária de Estado diz que é preciso ver se há “problema”.

Por Sofia Garcia | 06:00

"Temos absoluta confiança no sistema e em quem opera no sistema", garantiu esta sexta-feira ao CM a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, referindo-se ao sorteio eletrónico que determina a distribuição de processos aos juízes.



À margem da sessão de abertura das Jornadas de Estudo de Solicitadores e Agentes de Execução, promovidas pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, em Setúbal, a governante admitiu contudo que as suspeitas levantadas pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, sobre a fragilidade do sistema informático que a 28 de setembro elegeu Ivo Rosa para dirigir o processo de instrução da Operação Marquês devem ser apreciadas.



"Perante as suspeições que foram lançadas pelo juiz Carlos Alexandre, aquilo que se tem de fazer é averiguar e ver se, de facto, há algum problema. O que posso garantir é que, até hoje, não houve problema algum em termos de distribuição", disse.



Helena Mesquita Ribeiro concluiu que a tutela vai aguardar o desfecho do inquérito já iniciado pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM). "Não sei o que leva o juiz Carlos Alexandre a fazer uma afirmação dessas. Portanto, veremos se tem razão ou se não tem".



Após as afirmações do magistrado à RTP, nas quais pôs em causa a aleatoriedade do sistema informático, o CSM abriu um inquérito para averiguar não só o próprio sistema, mas também as responsabilidades disciplinares às quais o magistrado poderá ter faltado.