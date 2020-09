Justiça investiga abusos a menores em instituição de Elvas

São pelo menos três os menores vítimas de alegados abusos sexuais numa instituição, em Elvas. Os agressores serão jovens mais velhos. “Confirma-se a existência de inquérito. Encontra-se em investigação, sem arguidos constituídos e sujeito a segredo de justiça”, adianta ao Correio da Manhã o Ministério Público.





CM teve acesso.



A denúncia chegou através de uma carta de funcionárias. “A direção reuniu connosco e disse que estas situações não podiam sair para fora. Fomos ameaçadas. Ajudem-nos! Estas crianças continuam a sofrer”, escreveram, no documento a que oteve acesso.

O primeiro caso a ser conhecido foi o de ‘Carolina’, nome fictício. Em agosto do ano passado, com 5 anos, terá sido abusada por ‘João’, de 15 anos. Outra criança de 5 anos terá também sido vítima deste jovem. Há ainda o caso de um rapaz, de 17 anos, que terá dado entrada no Hospital de Santa Luzia com suspeita de abusos sexuais. Não terá sido a primeira vez. “Os serviços de saúde dispõem de procedimentos próprios que foram acionados”, referiu a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. Ao que o CM apurou, um dos agressores e duas das vítimas continuam a viver no mesmo espaço.





Há também relatos de agressões físicas. “Vi funcionários a bater, mas também a serem agredidos. Há muita revolta”, denuncia ao CM uma ex-funcionária.





A direção da instituição responde que “em relação às suspeitas vindas a público, internamente estão a ser alvo de processo interno de averiguações”.