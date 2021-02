Justiça investiga hospital e Misericórdia de Bragança após alegada vacinação indevida da Covid-19

O Hospital de Bragança e o Lar da Santa Casa da Misericórdia estão a ser alvo de uma investigação do Ministério Público devido à alegada vacinação indevida contra o SARS-CoV2.No caso do lar, está em causa a vacinação de todos os órgãos sociais. Contactada pelo, a responsável do gabinete de comunicação afirma não existir qualquer ilegalidade: "Aguardamos serena e tranquilamente porque o processo de vacinação decorreu dentro da legalidade e com toda a transparência."Relativamente ao Hospital, uma nota da Unidade Local de Saúde do Nor- deste afirma que não existiu qualquer ilegalidade. "Este processo está em curso e a decorrer com normalidade, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação", refere o esclarecimento.