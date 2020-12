Uma queixa por maus-tratos a idosos na Residência Geriátrica Jasmim foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) junto do Ministério Público do Seixal. A queixa é fundamentada na denúncia de uma ex-funcionária que captou imagens das duras condições em que vivem os idosos.