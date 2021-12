Depois de três anos à espera da dedução do despacho de acusação, a família de Marisa Nunes, a mulher de Fazendas de Almeirim que morreu na sequência de um exame médico de rotina, volta a bater de frente com a lentidão da Justiça e está revoltada. Desta feita, o julgamento no tribunal de Leiria ainda não tem data marcada, quase um ano após o Ministério Público (MP) ter acusado os três médicos do Centro Hospitalar São Francisco (CHSF) que a assistiram de homicídio por negligência.