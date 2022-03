La Palma à vista? Especialistas admitem erupção em São Jorge: Tudo sobre a crise sísmica

Os últimos dias têm sido de temor e expectativa nos Açores, com o arquipélago, em particular a ilha de São Jorge, a ser abalado por uma crise sísmica que já conta com mais de 1600 abalos de pequena intensidade, mas que deixam espaço para prever uma catástrofe, atentado à história dos Açores, sempre associada a eventos sismovulcânicos.



Apesar de serem sismos ‘fracos’ a história de erupções e terramotos nos Açores tem colocado as autoridades e a população em alerta, temendo-se eventos como o terramoto na Terceira, em 1980, que matou 71 pessoas e deixou um enorme rasto de destruição na ilha, lembrado com dor e horror até hoje.



O CM traça-lhe o retrato da realidade dos sismos vivida atualmente no arquipélago dos Açores e explica-lhe agora tudo o que precisa saber sobre a crise sísmica atual, mostrando-lhe também uma cronologia dos principais abalos que afetaram o arquipélago nos últimos 200 anos.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2022, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento