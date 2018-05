Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laboratório da PJ distinguido nos Estados Unidos

Prémio foi entregue na Conferência Anual de Identificação Biométrica em Los Angeles, Estados Unidos.

Por Lusa | 14.05.18

O laboratório da Polícia Judiciária foi distinguido com um prémio Internacional para o melhor trabalho de 2017, na área da identificação por impressões digitais, na Conferência Anual de Identificação Biométrica, que se realizou em Los Angeles, Estados Unidos.



Em comunicado a PJ refere que o caso que esteve na base da distinção surgiu no âmbito de uma investigação sobre pornografia infantil na internet, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).



A intervenção do laboratório, que permitiu conhecer a identidade de dois abusadores sexuais através das impressões digitais, foi considerada inovadora e de grande qualidade técnico-científica, abrindo novos campos à utilização da lofoscopia e no recurso às bases de dados biométricas.