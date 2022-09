Laboratório de Análises de Dopagem de Lisboa recuperou acreditação da AMA

O Laboratório de Análises de Dopagem (LAD) de Lisboa recuperou a acreditação, quatro anos depois de ter sido revogada, por decisão do comité executivo da Agência Mundial Antidopagem (AMA), confirmou esta sexta-feira à Lusa o Comité Olímpico de Portugal.

O LAD ficou sem credenciais em 25 de outubro de 2018, pouco mais de dois anos depois da suspensão, em 15 de abril de 2016, inicialmente por um período de seis meses, desde quando ficou impedido de realizar qualquer análise de urina e sangue.

De acordo com fonte oficial do Comité Olímpico de Portugal (COP), o comité executivo da AMA aprovou uma recomendação do seu grupo consultivo de especialistas em laboratórios para fundamentar este passo.