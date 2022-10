Manuel Pizarro ganhou em dois anos (2019 e 2021) um total de 6500 € como júri da Comissão de Avaliação de Projetos de Iniciativa Comunitária do programa Gilead Génese, da farmacêutica Gilead Sciences. O atual ministro da Saúde, que foi vereador da Câmara do Porto e eurodeputado, recebeu por cada participação 3250 €, o mesmo valor que outros membros do júri.









Ver comentários