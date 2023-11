Laboratório Regional de Trás-os-Montes suspende atividade devido a investigação

O Laboratório Regional de Trás-os-Montes (LRTM), em Mirandela, envolvido na "Operação Gota D´Água" que investiga a falsificação de análises de água para consumo humano, suspendeu esta segunda-feira por tempo indeterminado a atividade, adiantou à Lusa fonte da empresa.

"A suspensão da atividade do LRTM é determinada em função das diligências tomadas no âmbito de uma investigação tutelada pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional do Porto e após o conhecimento público das medidas determinadas pelo juiz de instrução, as quais determinam que o LRTM deixe de reunir as condições técnicas de acreditação necessárias para o prosseguimento da sua atividade", referiu.

Ressalvando que tem exercido a sua atividade desde 1994 com uma "preocupação de rigor e qualidade nos serviços prestados aos seus clientes", a fonte reafirmou a sua "absoluta surpresa" com a investigação em curso.

"O LRTM continuará, como sempre, a colaborar com as autoridades policiais e deseja que as investigações sejam concluídas com celeridade", concluiu.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu hoje colocar em prisão domiciliária a diretora do laboratório, segundo avançou à Lusa fonte judicial.

Além da diretora, a "Operação Gota D´Água" envolve mais 18 arguidos que ficaram em liberdade proibidos, contudo, de contactar entre si e testemunhas já ouvidas.

Os detidos, com idades entre os 25 e 61 anos, são funcionários e dirigentes do laboratório, assim como dirigentes e eleitos locais das entidades gestoras ou empresas (câmaras municipais e empresas concessionárias), sendo ainda constituídos "vários outros arguidos".

Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) deu conta, em comunicado, da detenção de 20 pessoas - mas o processo ficou depois com 19 arguidos detidos - e da realização de 60 buscas a entidades públicas e privadas.

Segundo a PJ, a "Operação Gota D'Água" teve por objeto "a atividade fraudulenta de um laboratório responsável pela colheita e análise de águas" destinadas a consumo humano, águas residuais, águas balneares, piscinas, captações, ribeiras, furos e poços.

A PJ referiu estarem em causa crimes de abuso de poder, falsidade informática, falsificação de documento agravado, associação criminosa, prevaricação, propagação de doença e falsificação de receituário.

Contudo, o TIC do Porto ressalvou esta segunda-feira que os arguidos estão "fortemente indiciados" dos crimes de abuso de poder, falsidade informática e prevaricação.