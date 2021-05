Lacerda Sales diz que é preciso sensibilizar população para evitar situações como a festa do Sporting

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde defendeu esta quinta-feira que é preciso sensibilizar a população para que situações como as celebrações da vitória do Sporting que reuniram milhares de pessoas junto ao estádio não se voltem a repetir.

"Nestes acontecimentos, há sempre gente que tenta cumprir e há sempre gente mais emocionada, mais apaixonada, que temos que sensibilizar para que esta situação não se volte a repetir", disse António Lacerda Sales à margem de uma visita ao Hospital Santa Maria, onde acompanhou a vacinação contra a covid-19 de doentes em contexto de consulta externa, juntamente com o coordenador da Task Force da vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, e o presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Daniel Ferro.

Questionado sobre se podem ser retiradas consequências de saúde pública depois das concentrações de milhares de adeptos, o governante disse ser necessário aguardar.

"Não sei, vamos esperar. Pelas imagens que vi, obviamente há sempre uns núcleos mais emocionados, mais apaixonados, mas também vi muita gente a cumprir, vi muita gente com máscara e muita gente que tentava manter o distanciamento", sublinhou António Lacerda Sales.

O secretário de Estado disse ainda estar convencido que, "com a consciência coletiva e individual que os portugueses têm, as coisas vão correr garantidamente melhor".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha que quem esteve na terça-feira nas celebrações da vitória do Sporting no campeonato de futebol reduza os contactos nos próximos 14 dias e esteja atento a sintomas de covid-19.

Em resposta à agência Lusa, a DGS diz ainda que, se houve momentos em que a pessoa não respeitou as medidas de proteção contra a covid-19, deve fazer um teste entre o 5.º e o 10.º dia a contar das celebrações.

A DGS considera que os festejos associados à vitória do Sporting no campeonato aumentaram a probabilidade de contacto entre as pessoas presentes e aconselha todos os que participaram a estarem atentos a sintomas como febre, tosse (de novo, agravada ou associada a dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo), dificuldade respiratória ou perda total ou parcial do olfato ou do paladar e que contactem o SNS24.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.

A milhares de pessoas concentram-se junto ao estádio, quebrando as regras da situação de calamidade em que o país se encontra devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidas mais de 10 pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

Em comunicado, a direção nacional da PSP referiu que os festejos em alguns locais de Lisboa resultaram em "alterações relevantes da ordem pública" e que foi reforçado o dispositivo policial para "restabelecer a ordem e tranquilidades públicas" e "conter as desordens", que consistiram "no arremesso, na direção dos polícias, de diversos objetos perigosos, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos, que também atingiram outros cidadãos".

A PSP diz que usou a força pública, incluindo o disparo de balas de borracha, para fazer face aos comportamentos "desordeiros e hostis por parte de alguns adeptos".